Устроили облавы: оккупанты проверяют телефоны жителей захваченных территорий

На временно оккупированных территориях Украины россияне проводят облавы. Они выискивают среди местных жителей проукраински настроенных граждан.

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У людей принудительно проверяют телефоны, ища там снимки российских военных объектов. Подробности сообщили в Центре национального сопротивления и в Мариупольском городском совете.

Недавно российские захватчики начали на временно оккупированных территориях Украины новую волну "облав" на гражданское население. Они ищут тех, кто фотографирует технику и базы российских оккупантов.

Для этого захватчики проводят выборочные проверки мобильных телефонов гражданского населения.

В Мариупольском городском совете напомнили, что так называемые "мероприятия по безопасности" захватчики устраивают на ВОТ регулярно. Во время "рейдов" они требуют предоставлять российские паспорта.

"Российские военные устраивали облавы, останавливали автомобили. Все из-за понимания, что на захваченных украинских территориях их не поддерживают. Партизанское движение растет, и оккупанты пытаются запугать людей", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты развивают военную логистику вокруг Мариуполя. Они активно строят дорогу, которая должна соединить ключевые военные объекты армии РФ в регионе в обход города и существующих дорог. Строительство осуществляется достаточно быстрыми темпами, пусть и медленнее, чем россияне могли это делать раньше.

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