Оккупанты развивают военную логистику вокруг Мариуполя: всплыли подробности. Фото и видео

Российские захватчики продолжают развивать военную логистику вокруг Мариуполя. Там они сейчас строят новую дорогу, которая свяжет между собой военные базы россиян, минуя город.

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В этом году захватчики вряд ли успеют завершить масштабный проект, однако строительство идет с высокой скоростью. Подробности сообщили руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и Мариупольский городской совет.

Так, вблизи Мариуполя оккупанты в ускоренном темпе строят новую дорогу для связи своих военных баз в единую систему.

Между тем главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что превращение оккупированного Мариуполя в логистический центр является главной задачей, которую поставили из Москвы перед новым гауляйтером города. По словам преступника, порт, железная дорога и автомобильные дороги имеют ключевое значение для захваченных территорий.

"Цель оккупантов – превращение Мариуполя в центр логистики, чтобы поддерживать российскую армию. Все развитие инфраструктуры нацелено на улучшение возможностей в обеспечении поставок на фронт. Кроме того, через такие проекты захватчики пытаются интегрировать и привязать захваченные территории Украины к России", – считает настоящий мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По оценкам Андрющенко, в этом году завершить работы вряд ли успеют. Однако строительство идет со значительной скоростью - правда, медленнее, чем могли себе позволить захватчики в 2022-м. Это, считает руководитель Центра изучения оккупации, является следствием стремительного разрушения российской экономики.

В горсовете Мариуполя напомнили, что россияне также активно развивают трассу под названием "Новороссия", которая должна соединить Ростов и Симферополь и пролегать через Мариуполь. Завершить работы захватчики планируют в сентябре 2026 года. Сейчас продолжается строительство первой линии – из Мариуполя в Мелитополь. Также оккупанты продолжают строить транспортное кольцо вокруг Азовского моря.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты перебросили в Мариуполь подразделения Росгвардии, ОМОНа и военной полиции,что было связано с бегством 10 россиян с полигона вблизи Ростова-на-Дону.

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