Утрата территорий vs вступление в НАТО: какие сценарии для Украины обсуждают на Западе и какой вариант поддерживают украинцы

В кулуарах НАТО якобы неформально обсуждается сценарий для Украины под условным названием "членство в Альянсе в обмен на территории". Частично эта идея возникла как одно из возможных решений для прекращения войны, отчасти же она родилась как ответ на возможный приход к власти в США Дональда Трампа и последствий его президентства.

Все больше западных СМИ публикуют инсайды по поводу того, что на саммите НАТО летом Украина не получит приглашения присоединиться к Альянсу, тем временем украинцы в большинстве своем верят в победу и убеждены, что по итогам войны наше государство восстановит свою территориальную целостность в пределах границ, установленных в 1991 году. Какие сценарии сейчас обсуждают на Западе и к чему стремится украинский народ, пишет OBOZ.UA.

Украина в НАТО: входной "билет" – часть территорий?

О том, что в кулуарах НАТО витает идея окончить войну в Украине по схеме "территории в обмен на безопасность", на этот раз написало издание La Repubblica. Состоит она в том, что Киев должен отказаться от оккупированных Россией территорий – и подконтрольную часть нашего государства немедленно примут в Альянс.

"Это не гипотеза, которую официально обсуждали во время последнего саммита Альянса в Брюсселе. Но, конечно, циклически возвращающаяся возможность во всех неформальных разговорах. Даже за последние несколько дней. И это действительно становится двигателем ускорения помощи Киеву", – уточнило издание.

В последние дни о том, что Украина рано или поздно присоединится к Альянсу, говорил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, за ним о приближении нашего государства к стандартам НАТО заговорил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

La Repubblica отмечает, что идея с "обменом" территорий на присоединение к Альянсу, которую некоторые эксперты считают одним из реальных путей прекращения войны, пока не оценивается политически, однако ее никто и не отбрасывает окончательно. Не в последнюю очередь из-за выборов в США осенью 2024 года, когда в Белом доме Джо Байдена может заменить Дональд Трамп. Тот самый, который неоднократно кичился, что "молниеносно" прекратит войну между Россией и Украиной по возвращении на пост президента – и, с высокой вероятностью, не так, как она должна закончиться из соображений справедливости и международного права.

"В целом план заключался бы в том, чтобы оставить оккупированные территории Кремлю. Крым и другие четыре региона, завоеванные за последние два года. А затем уплотнить границы. Позволив тому, что осталось от Украины, присоединиться к НАТО. Путь, который очень похож на тот, который после Второй мировой войны прошла Западная Германия. Немецкая нация была разделена пополам, фактически передав контроль над восточной частью СССР и одновременно включив в 1955 году западную часть в Атлантический военный альянс", – пишет издание.

На саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский призвал членов Альянса принять Украину в блок – как ответ на российскую агрессию. Тогда он услышал обещания о том, что в будущем это непременно произойдет, однако практически все страны НАТО не спешили принимать Украину, боясь быть втянутыми в войну.

В настоящее время угроза возвращения Трампа в Белый дом изменила повестку. В частности, обсуждается ускорение помощи Киеву и необходимость отрезать этот вопрос от политических изменений и неопределенности. Это, в частности, подчеркнул Столтенберг.

"Если это решение будет действительно принято, важно, чтобы с сегодняшнего дня до начала следующего года Украина сохранила как можно большую территорию. И для достижения этой цели необходимо обеспечить армию Зеленского оружием, амуницией и, возможно, даже людьми. "Гипотеза Трампа" вызывает определенную тревогу в Европе, поскольку это все равно будет капитуляцией перед российской наглостью", – пишет издание.

Журналисты добавили, что Россия сейчас проводит наступательные действия, а Кремль под предлогом теракта в Подмосковье усиливает удары по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. И в Европе есть опасения, что оккупационная армия сможет прорвать украинскую оборону и захватить новые территории.

Российский диктатор Владимир Путин тем временем совершенно не заинтересован в переговорах с действующей администрацией Байдена: он ждет прихода Трампа, с которым и планирует договориться. А до этого государство-агрессор будет во что бы то ни стало пытаться захватить еще больше украинских территорий. И задача Украины и ее западных партнеров – не дать этого сделать, пишет издание.

Саммит НАТО в июле: приглашения не будет

Между тем, Североатлантический альянс готовится к проведению юбилейного 75-го саммита лидеров стран НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне. И на нем, вопреки ожиданиям Киева, Украина не услышит желаемого официального приглашения присоединиться к Альянсу. Об этом со ссылкой на неназванных должностных лиц НАТО сообщило New York Times.

Причиной такого нежелания является страх стран-членов НАТО, которые, приняв Украину в блок, вынуждены будут выполнять соглашение о коллективной безопасности. А это, мол, "втянет Альянс в величайшую сухопутную войну в Европе с 1945 года"

Однако, добавляет издание, страны-члены хотят другим способом продемонстрировать, что они поддерживают Украину "в долгосрочной перспективе", поэтому собираются искать "некую золотую середину, что-то ближе к членству, но достаточно мясистое, чтобы показать, что Альянс поддерживает Украину на долгосрочную перспективу".

Что такого "достаточно мясистого" могут предложить западные страны Украины, которую Россия раздирает полномасштабной войной, чиновники Запада пока не придумали.

Среди выступающих категорически против приглашения Украины на июльском саммите к переговорам о членстве в НАТО – Германия и США. Берлин и Вашингтон настаивают, чтобы на юбилейном саммите этот вопрос "был снят со стола". Впрочем, оба государства выступают за предоставление Украине конкретных обязательств, которые они смогут выполнить.

Чего хотят украинцы

После двух лет полномасштабной войны с Россией большинство украинцев сохраняет веру в победу в войне с российскими оккупантами. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 17-21 февраля текущего года.

При этом практически половине наших сограждан категорически не понравится идея западных чиновников обменять территории на безопасность: в то, что Украина сохранится в границах 1991 года, верят 45% опрошенных.

Еще 16% уверены, что Украина вернет территории, подконтрольные до начала полномасштабного вторжения (до 24 февраля 2022 года), столько же опасаются, что России удастся отхватить еще кусок нашего государства.

По 7% считают, что Украина сможет вернуть оккупированную часть Донбасса, но не Крым и наоборот – деоккупирует Крым, потеряв Донбасс.

Напомним, накануне, 4 апреля, дерсекретарь США Энтони Блинкен назвал цель членов Альянса на ближайшем саммите. Он заверил, что заявил, что Украина, в конце концов, вступит в НАТО, поскольку ее поддержка остается "твердой" среди государств-членов. Поэтому цель Североатлантического союза на предстоящем саммите – "помочь построить мост к этому членству".