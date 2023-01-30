Уцелела на руинах: Алексей Суханов рассказал историю из Днепра Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Атака по жилому дому в Днепре 14 января 2023 — это ужасная трагедия, которая отозвалась в сердце каждого. Историей Насти Швец, девушки, чье фото облетело весь мир, с Музеем "Голоса Мирных" делится посол Фонда Рината Ахметова, актер и ведущий Алексей Суханов. На момент записи интервью Настя еще не знала, что ее родителей уже нет.

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"В тот день мы пообедали дома. Я сказала, что пойду посплю, потому что мне нужно было работать в ночную смену. Родители оставались на кухне, собирались делать свечи для военных. Я только легла, укуталась, буквально несколько минут - и просто какой-то "барабум" ", - вспоминает Настя.

Она открыла глаза и не сразу поняла, что произошло. Настю накрыло дверью. Девушка увидела, что комната стала меньше по размерам, всюду были цемент и крошка от стен. Увидела улицу там, где не должна ее видеть. Тогда пришло осознание – в дом прилетело.

"Я начинаю исступленно кричать, звать родителей. Выхожу в то, что раньше было коридором: ничего нет. На кухню не пройти, потому что кухни нет. Я продолжаю кричать, зовут родителей — и понимаю, что я стою уже в соседней квартире, что такого не может быть", - рассказывает девушка.

Когда девушка выбралась из-под завала, под ноги попала мишура, лежавшая в семейной коморе. Настя взяла яркий "дождик", понимая, что люди внизу могут его не увидеть. Пыталась подойти поближе к краю, когда получила сильный удар сверху. Так, с головой в крови, она стояла среди разрушенного дома, размахивала мишурой и кричала: "Помогите!"

О смерти родителей Настя узнала через несколько часов после этого разговора. Рядом была ее старшая сестра – единственная поддержка. Пять месяцев назад Настя уже потеряла любимого: Владислав погиб в боях под Харьковом. Настя верит, что он с небес спас ее жизнь. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История Насти вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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