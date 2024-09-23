Увеличат производство для ВСУ: Зеленский рассказал о деталях визита на завод боеприпасов в Пенсильвании. Фото

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод (штат Пенсильвания), мощности которого сейчас полностью направлены на обеспечение ВСУ. В частности, здесь производятся снаряды калибра 155 мм, составные части минометных снарядов и прочее.

Видео дня

С поездки на этот объект начался визит украинского главы в Соединенные Штаты. Об этом сообщается на сайте Офиса президента 23 августа.

На своем Telegram-канале Зеленский отметил, что завод в Скрентоне изготовляет БК, которые в итоге защищают не только Украину, но и другие страны от российской агрессии. В планах компании – еще большее наращивание производства.

"Именно на таких предприятиях чувствуется, что демократический мир может победить. Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена", – написал президент.

Он ознакомился с циклом производства, пообщался с руководством и работниками предприятия.

"Здесь работает 400 человек. Я очень хотел приехать сюда и поблагодарить вас. 400 человек спасли миллионы украинцев. От себя и от всех наших людей очень благодарю. Вы помогли нам выстоять против путинского нашествия", – подчеркнул Зеленский.

Пресс-служба темами обсуждений назвала ситуацию на поле боя, потребности Украины в бесперебойной и своевременной поставке объявленных пакетов оборонной поддержки, начало совместного производства вооружения на нашей территории и возможность американских инвестиций в украинский ВПК.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский с борта самолета, на котором летел в Америку, обратился к стране. Что именно он сказал, смотрите здесь.

– После Пенсильвании украинский президент направится в Нью-Йорк, а позднее в Вашингтон. В Белом доме заявили, что с нетерпением ждут презентации украинского Плана победы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!