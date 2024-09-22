Зеленский: этой осенью решается, что будет дальше в этой войне, нам нужен мир

Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Потому что Украине нужен мир.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время традиционного обращения в воскресенье, 22 сентября. Сегодня глава государства начал свой визит в США.

"Сейчас летим в Пенсильванию. Особый визит. Затем Нью-Йорк, Вашингтон. Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции как нужно для нашей победы, общей победы – для действительно справедливого мира", – отметил президент.

Он рассказал, что Украина представит в Соединенных Штатах план победы и первым его увидит полностью президент США Джо Байден.

"Конечно, представлю план победы всем лидерам стран-партнеров, которые так же как президент Байден являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с Планом победы. Представим также его в Конгрессе – обеим партиям, – и обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов", – добавил Зеленский.

Он отметил, что Америка имеет всю достаточную силу, чтобы вместе с Украиной, вместе с союзниками и партнерами обеспечить то, что нужно больше всего.

"Нам нужен мир. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Именно так, как предусмотрено Уставом ООН. Мы все для этого делаем", – подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что Украина все еще нуждается в оружии для защиты независимости и людей. Дипломатия для консолидации партнеров и принуждения России к миру. И справедливость для того, чтобы Россия отвечала за эту войну и чувствовала ее последствия.

"И благодарность – наша благодарность всем, кто помогает. Спасибо каждому народу, всем лидерам, которые почувствовали, что в этой войне России против Украины решается гораздо больше, чем судьба только нашего, украинского, народа. Спасибо Соединенным Штатам – лидеру поддержки – и каждой нации, проявившей свою самостоятельность и собственное лидерство, чтобы помочь нам защищать людей и не позволить России расширить эту войну.

Он подчеркнул, что именно сейчас определяется, что станет наследием нынешнего поколения государственных лидеров. Тех, кто в самых высоких кабинетах. Зеленский также рассказал о том, что в ближайшие дни он проведет встречи с лидерами стран Глобального Юга, G7, Европы, с руководителями международных организаций.

"Со многими, кто помогает консолидировать мир. Очень весомые встречи с представителями Соединенных Штатов. Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права – вот что нам нужно", – резюмировал свое обращение президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с оккупантами, но речь идет только о честных переговорах. Не откажется от них и сейчас. Более того, суть Плана победы Украины в том, что он должен привести к переговорам со страной-агрессором, причем именно к справедливым переговорам.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский совершит визит в США на следующей неделе (23-29 сентября), именно для того, чтобы представить там наш план победы в войне с Россией.

Напомним, ранее украинский президент подписал специальный указ, предусматривающий отказ нашей страны от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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