'Уверен, что у нас будет два-три типа': Резников оценил шансы Украины на получение истребителей от Запада

Западные партнеры Украины пока не приняли решение о поставках современных истребителей для украинской армии. Однако в Киеве уверены, что в конце-концов позитивное решение будет принято, точно так же, как после продолжительных отказов Запад начал поставки современных тяжелых танков.

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BILD. Он считает, что Украина получит "два-три типа" западных истребителей, какой из них станет основным, будет решаться исходя из ряда факторов.

Пока лидеры западных стран заявляют о неготовности поставлять Украине современные западные военные самолеты, в Киеве не сомневаются, что рано или поздно позитивное решение по этому поводу будет принято.

"Я думаю, что это снова будет своего рода коалиция, у нас будет основной уровень и другие типы", – заявил Резников.

Чтобы объяснить свою позицию, Резников привел пример с западными танками.

"В танковой коалиции главное "животное" в "зоопарке" — это Leopard из Германии, но у нас есть и Challenger , Abrams , легкие танки из Франции. Но основной боевой танк — Leopard ", – сказал министр обороны Украины.

Аналогичную ситуацию он прогнозирует и в формировании "коалиции истребителей".

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная "птица". И это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", — подчеркнул Резников.

Он также прокомментировал недавнее заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который категорически отвергает возможность поставок Украине западных истребителей.

"Я помню, что Германия не хотела присылать танки. Теперь в моей стране есть Leopard, я лично тестировал Leopard из Германии", – заявил глава оборонного ведомства Украины.

Ранее стало известно, что во Франции рассматривают возможность передачи Украине своих истребителей Mirage. Также французские инструкторы готовы провести программу обучения для украинских пилотов. Относительно вопроса с усилением авиационной компоненты украинской армии, как заявляют власти Франции, в этом государстве "никаких табу нет".

Также возможность присоединения к "коалиции истребителей" для Украины рассматривают в Дании.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 Украине передаваться пока не будут, потому что "сейчас они не нужны" украинцам. Он не стал исключать отправку самолетов в будущем, но отметил, что на этом этапе войны приоритетной является другая помощь.

А вот Киев настаивает на том, что современная западная авиация нужна для контрнаступления украинской армии и деоккупации захваченных Россией украинских территорий.