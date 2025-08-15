'Увидел над собой дроны и услышал русскую речь': история спасения гражданского поляка воинами ВСУ под Вовчанском. Видео

Гражданский гражданин Польши случайно заблудился в зоне боевых действий на Харьковском направлении, под Вовчанском. Он приехал в Украину на могилу своей подруги, и даже не заметил, как заехал практически на передовую. Поляка спасли бойцы 57-й мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Мачей (так зовут спасенного поляка), когда "увидел над собой дроны и услышал русскую речь", скрывался в лесополосе. Его спасли воины взвода ARES, которые возвращались с позиций на передовой.

"Сменили ребят, выезжали с позиций, заметили человека, который выскочил на дорогу, махал руками, останавливал машину", – рассказал "Энжи", командир взвода ARES.

Мачей собирался приехать в один из населенных пунктов на кладбище, где находится могила его подруги. Но навигатор в его авто проложил кратчайший маршрут – через зону боевых действий. А поляк этого даже не заметил.

"Мужчина проехал там, где мы даже сейчас не ездим, потому что там уже пехотные бои почти идут. Когда он заехал и пробил колесо, он показывал мне на фотках FPV-дроны вражеские на оптоволокне, которые он просто фоткал. Ему просто повезло, что эти дроны стояли к нему задом. Я не знаю, как он там выжил", – отметил военный.

Поляк видел разбитые машины и думал, что они остались еще с 2022 года, со времен деоккупации Харьковщины.

"Когда я вышел из машины, то увидел дроны, услышал русскую речь там, в доме. Я тогда подумал, что это будет проблемой. Я бежал быстро", – рассказал Мачей.

Он спрятал собственный автомобиль в кустах и преодолел 15 километров через лес, пока не увидел украинских защитников.

Мачея эвакуировали, а позже бойцы 57 бригады и забрали и его поврежденное авто.

Ситуация под Вовчанском

Российские оккупационные войска на Харьковщине не прекращают активные попытки захватить город Вовчанск. Поскольку за более чем год боев занять город им не удается, сейчас захватчики пытаются обойти его с западного и восточного флангов.

Как говорят военные, захватчики "пытаются атаковать через Гатище, и пройте через Тихое и Вовчанские Хутора".

Однако Силы обороны Украины удерживают свои позиции, в том числе на северном берегу реки Вовча (то есть, рядом с государственной границей), и часть территории агрегатного завода Вовчанска.

Командир взвода ARES "Энжи" показал, как сейчас выглядит Вовчанск.

