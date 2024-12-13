Увлекался рыбалкой и охотой: на фронте погиб Герой из Запорожья Виктор Кравченко. Фото

Российское полномасштабное вторжение забрало жизнь мужественного защитника Украины родом из Запорожской области Виктора Кравченко. Во время стрелкового боя в Донецкой области военный закрывал побратимов и получил тяжелые ранения, оборвавшие его жизнь.

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О потере сообщили на Facebook-странице Широковской территориальной громады. Там рассказали, что раньше Виктор работал на одном из заводов в Запорожье.

До этого проживал с семьей в одном из сел, которое оказалось под российской оккупацией в начале 2022 года.

Жена вспоминает, что Виктор всегда был готов прийти кому-нибудь на помощь, а также очень любил охоту и рыбалку.

"Наш герой хотел отбить то, что у него забрали россияне и принести мир в Украину, поэтому сразу встал в ряды Вооруженных сил. Он защищал нас на Донецком и Херсонском направлениях", – рассказали в громаде.

После одного из боев Герой получил ранения и находился на длительном лечении. Затем решил продолжить службу и снова оказался на Донетчине.

"После успешного восстановления Виктор снова вернулся к своим побратимам. И снова Донецкое направление. К сожалению, в одном из боев, когда наш Герой прикрывал своих побратимов в стрелковом бою, получил тяжелые ранения, оборвавшие его жизнь. Команда Широковской громады выражает глубокие соболезнования родным и близким", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Александр Глоба. Сердце защитника остановилось 9 декабря.

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