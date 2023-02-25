''Ужасная ночь'': оккупанты устроили мощный обстрел Днепропетровщины, есть значительные разрушения. Фото

В ночь на 25 февраля российская оккупационная армия 9 раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались Никополь и Марганец.

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О последствиях обстрела сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что россияне нанесли населенным пунктам значительные разрушения, хотя, к счастью, обошлось без жертв.

В частности, в Никополе оккупанты повредили три лицея, админздание, два частных предприятия и магазин. Также под огонь врага попали 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и даже газопроводы и линия электропередач.

Свою ужасную тактику разрушений агрессор применил и в Марганце, где было повреждено 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть, также вспыхнул автомобиль – пожарные оперативно ликвидировали огонь.

В то же время Лысак констатировал, что "несмотря на ужасную ночь героическая Никопольщина держится".

Напомним: накануне, в годовщину начала полномасштабного вторжения в Украину, российские оккупационные войска пытались устроить очередной обстрел Харькова. Ракеты по городу традиционно запускали из Белгородской области, однако на этот раз все они решили остаться дома.

Белгородцы в это время жаловались на "громкие хлопки", а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поспешил заявить о работе российской ПВО над Белгородом и Белгородским районом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 февраля российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Запорожья. В регионе была объявлена воздушная тревога, после чего в областном центре раздались взрывы;

– В ВСУ предполагали, что Россия может ударить ракетами или дронами-камикадзе по Украине в годовщину вторжения РФ на территорию нашего государства. Однако не исключили, что враг отсрочит массированные удары на несколько дней.

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