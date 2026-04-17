'Уже неделю ничего не пил, кроме мочи': российская пехота жалуется на отсутствие логистики на фронте. Перехват

Силы обороны Украины систематически атакуют вражескую логистику, чтобы российские оккупанты на передовой не имели необходимого обеспечения. Наличие проблем захватчики подтверждают в своих разговорах.

В аудио перехвате ГУР МО, опубликованном 17 апреля, россиянин жаловался на отсутствие элементарного – воды и пищи. Запись опубликована на YouTube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Россиянин, который вторгся на украинскую территорию, ныл из-за ситуации, в которой оказался

"Уже неделю ничего не пил, не ел, кроме мочи! Что мне делать, я не могу, я не знаю, ничего не знаю, что делать!" – жалостливым голосом сетовал оккупант, отрезанный от логистики.

Судя по разговору, без обеспечения оказался не он один, ведь собеседник посоветовал: "Дождитесь, б***ь, мужики, дождитесь, отработает, по-моему, сегодня".

В ГУР указали на катастрофическую ситуацию с логистическим обеспечением российской пехоты на "нуле". Средств доставки провианта противник имеет крайне мало. "А все, что теоретически может добраться до позиций, методично уничтожается украинскими войсками", – подчеркнула пресс-служба.

Кстати, в пустые обещания "дождаться" голодный захватчик не поверил. "Я уже три дня жду-жду, сижу, результата никакого!" – ответил пехотинец.

Украинская разведка напомнила: если военные ВС РФ не желают умереть с голоду за амбиции Кремля, выход есть – сдаться в плен.

Для этого можно связаться с проектом "Хочу жить" через безопасный Telegram-бот.

