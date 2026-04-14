Застрелил пятерых своих: военные РФ жалуются на бесконтрольность иностранных наемников. Перехват

Российская оккупационная армия не имеет контроля над иностранными наемниками, которые воюют на ее стороне. Некоторые из этих боевиков являются асоциальными элементами, которые не только являются угрозой для мирных жителей, но и убивают своих сослуживцев.

Такое произошло в 111-м отдельном мотострелковом полку РФ, который действует на Покровском направлении. Об этом стало известно из перехвата, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В этом разговоре россияне пересказывали друг другу ужасы про "Чупу" – сомалийского наемника ВС РФ, который ходит по позициям и расстреливает своих "побратимов".

"Макс, Макс – 200, 200. "Чупа" его обнулил. "Чупа", "Чупа " застрелил Макса и своих еще четверых", – рассказывал оккупант.

Он советовал своему сослуживцу оглядываться и не подпускать "Чупу" слишком близко.

"Принял, будьте осторожны, смотрите по сторонам, чтобы "Чупа" к вам не явился, дальше расспрашивай, где, кто, кого еще он видел, что еще он знает и как они хотели уйти", – сказал он.

В ГУР отметили, что это является очередным свидетельством полного морального распада российской армии, рекрутинга опасных асоциальных элементов по всему миру, которые представляют угрозу не только для гражданского населения, но и для "своих".

Ранее мы писали о том, что украинская военная разведка зафиксировала новые доказательства того, что российское командование приказывает убивать собственных солдат. Речь идет о перехваченных разговорах, в которых военных без расследований объявляют "предателями" и приказывают их ликвидировать.

Как сообщал OBOZ.UA, военное руководство России определило план по привлечению иностранных граждан, проживающих на ее территории, к службе в армии. Речь идет о намерении мобилизовать от 0,5 до 3,5% от общего количества иностранцев в каждом регионе.

