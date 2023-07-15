Уже подготовлено до 18 тыс. военных: в Генштабе показали обучение ВСУ в Британии. Видео

На территории Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex подготовку прошли уже до 18 тысяч украинских военных. Эта программа действует с 26 июня 2022 года. До конца 2023-го общее количество подготовленных новобранцев должно составить 30 тысяч.

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Об том 15 июля рассказал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео учений было опубликовано в Facebook-аккаунте ГШ ВСУ (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

В украинском командовании сообщили, что обучение наших защитников в рамках этой программы проводят лучшие инструктора Вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Австралии, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Украины.

Тренируются воины с небольшим военным опытом или без него. Их учат, как выживать и наносить наибольшие потери врагу.

В основе лежит курс резервистов Сухопутных войск ВС Великобритании и практический боевой опыт ВС Украины. Наши военнослужащие изучают следующие учебные модули:

– осведомленность о Международном гуманитарном праве (право вооруженных конфликтов);

– правила обращения с оружием;

– тактические действия в обороне и наступлении;

– огневая подготовка;

– патрулирование;

– медицинская подготовка (первая помощь на поле боя);

– инженерная подготовка и минная безопасность;

– психологическая подготовка (преодоление военнослужащими специальной полосы препятствий с применением средств имитации боя);

– защита сил при развертывании;

– осведомленность о кибербезопасности;

– системы связи;

– ведение боевых действий в урбанизированной и лесистой местности;

– ориентировка на местности.

Учения проходят на объектах учебно-материальной базы британского Минобороны. Каждый курс длится пять недель и проводится под общим руководством 11-й Бригады содействия силам безопасности Сухопутных войск ВС Великобритании.

В Генштабе напомнили цитату министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, который 20 декабря 2022 года в обращении к Палате общин британского парламента заявил:

"Наши Вооруженные силы делают все возможное для развития боевого мастерства украинцев и украинок. Я хотел бы поблагодарить Канаду, Данию и Финляндию, Швецию, Норвегию, Новую Зеландию, Литву, Нидерланды и Австралию за их вклад в обучение украинцев".

Сообщается, что правительство Соединенного Королевства закупило автоматическое оружие АК для программы обучения. Таким образом украинские воины смогут тренироваться с тем оружием, которое они потом будут использовать на передовой.

Также в ГШ ВСУ отметили, что Британия на постоянной основе предоставляет всю необходимую экипировку, включая одежду для действий в зимних условиях и все необходимое снаряжение для поддержки военнослужащих в обучении и после их возвращения в Украину.

Пресс-служба поблагодарила британских инструкторов за целенаправленную помощь в организации, содействии, материально-техническом обеспечении и проведении подготовки украинских военных.

Также слова благодарности направлены Вооруженным силам, народу и правительству Великобритании за то, что они стоят рядом с Украиной и поддерживают украинский народ.

Кроме того, в рамках другой операции под названием Orbital с 2015 по 2022 год было подготовлено 22 000 украинцев.

"Вооруженные силы Украины искренне благодарны правительству Соединенного Королевства за долгосрочную, систематическую, многопрофильную и многомерную поддержку и эффективную помощь в реформировании, развитии возможностей и укреплении потенциалов ВСУ сначала в рамках операции Orbital с 2015 года, Объединенного многонационального координационного комитета по военному сотрудничеству и оборонной реформе, Контактной группы по обороне Украины, обеспечивая ВСУ устойчивость и силу победы в нашей борьбе за крепкий мир на пути Украины в НАТО", – сказано в посте.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Бен Уоллес заявил, что Украине стоит больше внимания уделять благодарности за помощь Западу, и рассказал, что в 2022 году лично ездил в Киев, чтобы получить список оружия, необходимого украинской армии. "Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список", – сказал британский министр обороны.

– Позже Уоллес заверил, что его заявление неправильно поняли, и на самом деле он хотел донести, что "отношения Великобритании с Украиной – это не "транзакция", а скорее "партнерство"".

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