'Уже сформировано более чем на 60%': Шойгу пообещал Путину до конца июня создать 'резервную армию'

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал, что уже к концу июня планирует создать "резервную армию" и армейский корпус. Такое обещание он дал президенту России Владимиру Путину во время заседания Совбеза РФ в четверг, 22 июня.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Как отмечается, анонсированная "резервная армия" должна получить более 3 тысяч единиц боевой техники.

"Мы формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, а также пять полков 20-й танковой армии. Все идет по плану. Фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии, а в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", – заявил Шойгу.

Он также отметил, что более 60% формирования пяти полков уже завершено, а количество контрактников в российской армии выросло на 114 тысяч человек за последний период.

Отметим, что о создании нескольких резервных армий в России заявляли еще в 2014 году. Тогда министерство обороны РФ отмечало, что планирует сформировать подобные армии в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины активизировался в информпространстве страны-агрессора. Таким образом он пытается поддержать положительный имидж на фоне резонансной критики в его сторону.

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