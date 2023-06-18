В 18 уже попал за решетку: на юге украинские бойцы поймали нескольких оккупантов из шойгинского подразделения

На юге украинские воины захватили в плен группу российских оккупантов. Они входили в состав штурмового подразделения "Шторм-Z", созданного российским минобороны. В него военное командование РФ вербовало зеков, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях.

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Среди пленных оккупантов нашлись те, кто попал на зону, едва достигнув совершеннолетия. Подробности сообщили в DeepStateUA.

"На юге ребята наловили пида*ков-шойгистов из подразделения "Шторм-Z". Среди улова даже есть те, кто в свои 18 лет успел попасть на зону", – говорится в сообщении.

В DeepStateUA показали карточки троих из захваченных пленных.

"Исходя из контингента штурмовых подразделений врага, в бой бросают все, что есть. Видимо, скоро женские колонии-z попрут", – говорится в подписи к фото.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ на юге уничтожили лодку и наблюдательный пункт оккупантов.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями украинских войск в результате эффективной контрбатарейной борьбы было утилизировано 10 российских военных.

Также защитники Украины уничтожили два ударных беспилотника, 3️ крупнокалиберные пушки, 1️7 единиц автомобильной бронетехники.