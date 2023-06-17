ВСУ на юге уничтожили лодку и наблюдательный пункт оккупантов: в ОК 'Юг' рассказали о потерях врага

Украинские военнослужащие продолжают наносить потери российской оккупационной армии на юге нашей страны. По позициям врага нанесли удары ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

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В результате был уничтожен наблюдательный пункт оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями украинских войск в результате эффективной контрбатарейной борьбы было утилизировано 10 российских военных.

Также защитники Украины уничтожили два ударных беспилотника, 3️ крупнокалиберные пушки, 1️7 единиц автомобильной бронетехники. Кроме того, враг потерял на Херсонщине лодку.

В свою очередь оккупанты продолжили воевать с мирными жителями Украины. За минувшие сутки враг совершил 79 артиллерийских обстрелов, применив более 330 снарядов.

В Херсоне были обстреляны несколько районов города, зафиксированы повреждения и частичное разрушение около двух десятков зданий, ранены 23 мирных жителя, трое из которых – дети.

Также под вражеским огнем находились Садовое, Белозерка, Шляховое, где помимо разрушений частных домов ранены 2 гражданских лица. Ночью враг обстреливал Очаков и Антоновку. Обошлось без потерь и разрушений.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 219,1 тыс. человек убитыми. Только за сутки 16 июня украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 670 оккупантов.

Ранее сообщалось, что в начале июня украинские военные нанесли один из наиболее смертоносных ударов по российским оккупантам за время полномасштабной агрессии России против Украины. Вследствие удара по колонне оккупантов под Кременной на Луганщине могли быть ликвидированы свыше ста захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время удара украинских воинов по командному пункту россиян на юге Украины 12 июня был ликвидирован российский генерал-майор Сергей Горячев. Он возглавлял штаб 35 общевойсковой армии вооруженных сил РФ и, вероятно, командовал этим формированием.