В 2025 году возможно дерзкое окончание войны Трампом, мы должны не допустить этого. Интервью с офицером Крамаровым

В 2025 году возможен перелом в войне, однако пока неизвестно, в чью пользу. Ведь, с одной стороны, российская оккупационная армия продолжает де-факто "вываливать" на фронт безумное количество солдат, а с другой стороны, в Украине провалена мобилизация, а тыл систематически проваливает то, что должен своевременно делать для обеспечения фронта. Успехи врага на востоке нашей страны – следствие именно такой ситуации.

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Если Украина выйдет на мирные переговоры именно с такой слабой позицией, новая администрация США может выбрать направление не на замирение сторон, а на дерзкое окончание войны, когда интересами Украины будут пренебрегать. Чтобы этого не произошло, в 2025 году нашей стране нужны очень серьезные систематические изменения.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Могли бы вы назвать наибольший успех и наибольший провал российской оккупационной армии в 2024 году?

– Наибольшего успеха они достигают на Донецком направлении. Собственно то, что мы увидели после Авдеевки – их продвижение. Это и есть их наибольший успех.

Самый большой провал – это абсолютная неспособность российского флота к выполнению реальных боевых задач в Черном море. Еще одно – абсолютная неспособность их противовоздушной обороны к отражению тех целей, которые мы можем прислать к ним. А также, конечно, Курская операция ВСУ, показавшая, что российская армия, кроме линии фронта, нигде не способна к реальным боевым действиям.

– Можно ли спрогнозировать, какие глобальные цели будет ставить перед собой враг в 2025 году?

– И в 2024, и в 2025 году у них одна линия – выйти на административно-территориальные границы Донецкой и Луганской областей, обязательно взять Купянск в Луганской области, потому что это очень важный логистический центр.

– Какими могут быть более далекоидущие цели врага?

– Я думаю, более далекоидущих целей у них быть не может, они ведь прекрасно видят свои возможности. Когда вы заявляете, что вы вторая армия мира, но можете продвигаться на километр в месяц, то… Конечно, не нужно недооценивать врага. Возможно, у него могут быть какие-то большие политические цели, но тем не менее их реальные военные возможности ограничены. Взять под контроль такое государство как Украина они не могут. И российские военные это понимают.

– Путин начал пугать Украину и весь мир новым-старым ракетным вооружением, "Орешником". Намекает на применение ракеты в ядерном варианте. Как вы думаете, может ли это устрашение, этот шантаж реализоваться при определенных условиях, например, если Путин убедится, что проигрывает в этой войне?

– Были стратегические ракеты среднего радиуса действия PC-10. Согласно ряду договоров между Советским Союзом и США конца 1970-х, реализованных в 1980-х – начале 1990-х годов, это вооружение было свернуто. В 2019 году Россия вышла из договора о ракетах средней дальности и заявила, что имеет новую ракету PC-26. Потом появился "Орешник".

Все это является достоянием технологий Советского Союза. В конце декабря Лукашенко встречался с Путиным. По завершении встречи пропагандистские белорусские СМИ спросили Лукашенко, какое количество таких ракет он готов разместить на территории Беларуси. И тот сказал: "Мы готовы десять!" Тогда к нему подходит Путин и говорит: "Десять – это очень перспективно".

Вопрос в том, что Россия смогла запустить по Украине одну ракету "Орешник". Были еще две попытки пуска, но они были неудачными. Итак, вопрос: почему? Потому что это прототипы, которыми пытаются запугать мир, однако реальных технологий для разработки таких ракет у них просто нет, у них нет возможности наладить серийное производство.

Для нас большая угроза – это ракеты "Кинжал", "Искандер-М". Фактически это одна и та же ракета с разными системами запуска. Это их крылатые ракеты, Х-101, Х-55. А пугаться из-за какого-то условного "Орешника"… Это не проблема.

– Как вы думаете, возможен ли перелом в войне в 2025 году в нашу пользу? Возможно ли окончание войны?

– Мне трудно сказать, в какую сторону может быть этот перелом, потому что, будем откровенны, россияне продолжают вываливать на фронт безумное количество людей. Я не могу подобрать другое слово. В Украине есть проблема в том, что абсолютно провалена мобилизация. Есть очень большие проблемы в системе командования. Такие мнения высказывают Юрий Бутусов, Тарас Чмут, и я с ними совершенно согласен.

Если в 2022 году мы во многом выходили за счет нашего менталитета, как говорится, казацкого драйва, то, в конце концов, он должен был закончиться и он закончился. Мы должны были перейти на законные и систематические звенья управления нашей армией и войной вообще. Но мы это совершенно провалили.

Я хочу напомнить о законе о мобилизации. Когда в конце 2023 года о нем сказал Валерий Залужный, этот приоритетный закон Верховная Рада принимала шесть месяцев. А потом еще два месяца мы его имплементировали. В условиях войны это совершенно контрпродуктивно.

То, что мы имеем на войне, в частности, потери в Донецкой области – все это результат. Это не военные плохие. Поверьте, у нас на линии фронта находятся патриоты, которые готовы делать даже невозможное. Но когда вы в тылу систематически проваливаете то, что должны делать…

Я как юрист по гражданскому образованию, имеющий красный диплом юридического факультета университета Шевченко, могу сказать, что мы абсолютно проваливаем эту войну с точки зрения правовой основы. Нам это нужно менять. Если не изменим, администрация Трампа будет не замиривать стороны, а заканчивать войну. Между этими двумя терминами очень большая разница. Заканчивать эту войну США могут очень дерзко, очень сильно отвергая наши интересы. Поэтому нам нужно зайти с сильной позицией, и это зависит от нас, а не от того, помогут нам западные партнеры или нет, какова будет позиция НАТО, стран Европы и т.д.

Я считаю, что нам в Украине в 2025 году нужны очень серьезные систематические изменения.