В 2025-м мирные переговоры с Москвой или капитуляция? Израильский эксперт Шарп озвучил сценарии окончания войны

2025 год может стать последним годом российско-украинской войны, а закончится она может по одному из двух сценариев: мирными переговорами Украины и России или уничтожением Украины. Такое заявление сделал президент Венгрии Виктор Орбан. Но на самом деле полного разгрома украинской армии и капитуляции Украины не произойдет даже в случае, если США полностью прекратят военную помощь нашей стране.

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Шансы на начало переговоров воюющих сторон достаточно высоки, но то, чем они завершаться, во многом будет зависеть от позиции администрации Дональда Трампа. В ближайшей перспективе нельзя говорить о полном освобождении Украины и выходе на границы 1991 года. Даже выход на границы 2022 года пока не выглядит реальным. Чтобы это стало возможным, необходимо выполнение одного из двух условий.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год станет последним годом войны в Украине. По его мнению, война закончится либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из воюющих сторон. Как вы оцениваете подобные прогнозы?

– Я не знаю, какой информацией располагает Орбан по сравнению с обычными людьми. Вероятно, у него есть какая-то инсайдерская информация. Но если в самом деле в течение 2025 года, – а год – это очень много времени, – начнутся переговоры, о которых все говорят, если обе стороны поневоле или не совсем поневоле, но проявят сговорчивость, то да, сугубо теоретически это возможный сценарий. У США есть инструменты воздействия и на Россию, и на Украину. На Украину – понятные, на Россию они могут очень серьезно воздействовать, если захотят.

Когда Орбан говорит, что кто-то кого-то победит в 2025 году, то, насколько я понимаю, это звучит как намек. Он имеет в виду, что Россия – не Украина – победит. Он подразумевает, что Россия одержит полную победу. Если расшифровать слова Орбана, то получается, что Украина и сейчас не в идеальном положении, Россия давит, и если американцы прекратят помощь, то тогда у России появится больше шансов и возможностей если не одержать полную победу, то хотя бы в заметной степени приблизиться к ней. Однако нет причин верить именно Орбану.

Я надеюсь, что американцы все-таки не прекратят помощь Украине, и что не будет одностороннего давления на Украину. Кроме морального аспекта, это было бы грубейшей ошибкой американской внешней политики. Но в любом случае, при всем скверном положении вещей, та помощь, которую сейчас в срочном порядке доставляют из США, и помощь, которую оказывает Европа, дает Украине определенный запас прочности на ближайший год, хотя, конечно же, если вдруг американская помощь прекратится, ситуация будет тяжелой. Но я думаю, что даже в таком случае окончания войны на фоне полного разгрома Украины, вопреки прогнозу Орбана, не произойдет в любом случае.

– Ряд экспертов допускают, что война может завершиться в 2025 году. Достаточно ли это реалистичный сценарий?

– Прежде всего, история войн знает примеры, когда войны заканчивались быстро. Например, ирано-иракская война. Когда вообще никто ничего не прогнозировал, кроме длительной войны, стороны вели переговоры, что называется, под столом, и вдруг после продолжительных боевых действий было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Война в Украине продолжается долго, и есть попытки, по крайней мере, со стороны важнейшего партнера Украины, США, привести к тому, чтобы было соглашение. Это достаточно серьезный фактор, которым нельзя пренебрегать. Но в итоге все упирается в согласие двух воюющих сторон. Если у США есть намного больше рычагов давления на Украину – ей могут пригрозить лишением помощи, и тогда Украина оказывается в очень тяжелом положении, то в случае с Россией ситуация иная.

Чтобы Россия была сговорчивой, причем, в быстром темпе, на нее нужно оказать очень серьезное давление. Здесь есть два фактора: тяжелые экономические санкции и угроза увеличения помощи Украине. В противном случае, если Россия чувствует, что ей некуда торопиться, что ей ничто серьезно не угрожает, она может воевать в нынешнем темпе еще энное время, стараясь захватить больше территорий, стараясь победить по очкам более явно либо прийти к переговорам с более выгодной позицией.

Поэтому шансы на начало переговоров я считаю высокими, а по поводу того, кто на что согласится и как, пока говорить рано. Очень важно, как поведет себя администрация Трампа. Пока мы слышим только отдельные слова, но важно, что они реально предложат. И главное, как будут свои слова подкреплять. Потому что, если не подкреплять слова действиями, результаты будут такими же.

– Какова вероятность полного освобождения Украины, включая оккупированный Крым и Донбасс? Какую роль в этих процессах может играть международное право и дипломатия?

– Перспективы полного освобождения украинской территории – я имею в виду границу 1991 года и промежуточную линию до февраля 2022 года – на данный момент в обозримой перспективе с военной точки зрения нет. Для этого должны произойти очень серьезные изменения.

Должна резко усилиться украинская армия. А это может произойти по двум причинам. Первая – массированные поставки военной помощи Запада, в больших объемах и больших наименований, чем сейчас. Второе – более правильное использование ресурсов и собственных возможностей уже украинским руководством и командованием. Тут должна быть серьезная оптимизация и дополнение с обеих сторон. Но такого сценария, чтобы все это произошло, я сейчас не вижу.

Каков вариант номер два? Если что-то особенное произойдет в России. У России есть определенные ресурсы для продолжения войны, определенный запас прочности. Поэтому, чтобы что-то такое там случилось, должна произойти смена власти и, соответственно, либо какой-то развал в России, либо политическое решение новой власти.

Мне сложно предположить, что Путин решится отдать то, что он захватил. Значит, это может сделать некая новая власть, если решит взять новый курс. Но прогнозировать подобного рода события сложно. Власть в России может смениться завтра и взять новый курс, а может не сменяться еще двадцать лет.

Военным путем, здесь и сейчас, в ближайшее время освободить всю территорию – таких перспектив объективно сейчас нет. Можно освободить какую-то небольшую территорию. Но что будет в будущем, никто не знает. Чтобы это произошло, должны случиться те вещи, о которых я сказал.