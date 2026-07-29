В 225-м полку объяснили, что на самом деле произошло под Гуляйполем в 2025 году: связь осуществлялась в ручном режиме

В 225-м отдельном штурмовом полку рассказали об обстоятельствах событий под Гуляйполем в Запорожской области в 2025 году и опровергли информацию о якобы применении заградительных отрядов. Там объяснили, что причиной напряженной ситуации стала потеря управления отдельными подразделениями ТрО и хаотичный выход военных с позиций.

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В полку добавили, что действовали в соответствии с уставом, а во избежание потерь командирам пришлось в ручном режиме координировать действия с руководством ТрО и военным омбудсменом. Об этом говорится на Facebook-странице полка.

"Учитывая информацию, распространяемую в социальных сетях о подготовке расследования по поводу якобы наличия заградительных отрядов в подразделениях Сил обороны, считаем необходимым развеять любые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть в связи со стабилизацией ситуации под Гуляйполем. Именно туда после Курской операции оперативно перебросили подразделения 225-го штурмового полка", – говорится в посте.

Потеря управления и отход части сил ТрО

По информации представителей 225-го ОШП, в конце 2025 года подразделение по решению тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перебросили под Гуляйполе после потери управления частью сил ТрО, которые удерживали это направление.

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К тому моменту российские войска уже форсировали реку Янчур, а 102-я бригада ТрО начала отход.

В полку отметили, что в течение месяца на этом участке было утрачено около 300 кв. км территории, а подразделения ТрО утратили контроль над рядом командно-наблюдательных пунктов, ротных и взводных опорных пунктов.

По словам военных, из-за потери управления пехота ТрО осталась без связи и четкого понимания ситуации, что привело к самовольному оставлению позиций частью военнослужащих.

В 225-м ОШП также заявили, что один из командных пунктов, где осталась документация и техника, был захвачен противником.

"Фактически 781 военнослужащий ТрО самовольно покинул позиции. Практически вся бригада отошла с линии боевого столкновения. И это движение началось на позициях, которые уже заняли штурмовые подразделения 225-й ОШП, которые, с одной стороны, вступали в бой с противником, чтобы остановить его продвижение, а с другой – сталкивались с группами людей в форме "мультикам" и с оружием, которые двигались им навстречу", – говорится в сообщении.

В полку опровергли версию о заградительных отрядах

В данной ситуации военнослужащие 225-го ОШП действовали в соответствии с требованиями международных норм ведения боевых действий. Сначала они пытались остановить людей голосовой командой, после игнорирования требований производили предупредительные выстрелы, а затем проводили задержание и разоружение для установления личности и передачи военнослужащих Военной службе правопорядка.

"Чтобы не допустить потерь среди личного состава ТрО во время несанкционированного выхода из позиций, командирам 225 ОШП приходилось в ручном режиме налаживать связь с комбригом ТрО и с военным омбудсменом Ольгой Решетиловой, которая в тот момент работала в подразделениях и которой было известно о массовом выходе с позиций. Ни один военнослужащий ТрО не пострадал в результате так называемого "friendly fire". Поэтому любые заявления относительно заградительных отрядов не соответствуют действительности", – отмечается в сообщении.

Как объяснили далее, после стабилизации ситуации на направлении отдельные подразделения 108-й бригады ТрО перешли под управление 225-го ОШП. Военнослужащих привлекли к совместной подготовке с бойцами полка, однако впоследствии возникла проблема из-за отсутствия надлежащего информирования личного состава об изменении подчинения.

Тогда ситуацию удалось оперативно урегулировать при участии военного омбудсмена Ольги Решетиловой, которая помогла наладить коммуникацию между сторонами.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении нарушений в штурмовом полку "Скала". Основанием послужили обнародованные в СМИ факты о насилии, злоупотреблении властью и десятках небоевых смертей среди военнослужащих этого ОШП.

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