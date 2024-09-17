В армии РФ минус шесть артсистем и 1020 оккупантов: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1020 российских оккупантов. На сегодняшний день общие потери в войне личного состава армии РФ составляют 635 880.

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Защитники также уничтожили около 109 единиц военной техники и вооружения врага. Данные на 17 сентября озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы обезвредили шесть боевых бронированных машин (в общем 17 077) и шесть артиллерийских систем (18 129), два танка (8685) и одну реактивную систему залпового огня (1188) ВС РФ.

С неба воины приземлили 66 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 15 329). В металлолом превратили еще 27 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 24 739), одну – спецтехники (3091).

Также с начала войны Силы обороны Украины уничтожили 2592 крылатых ракеты, 947 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и одну подлодку оккупационной армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта артиллеристы ВСУ уничтожили буксированную 122-мм гаубицу Д-30 и полевой склад боеприпасов оккупантов. "Бавовну" снял на видео украинский БПЛА-разведчик.

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