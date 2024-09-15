Украинские воины из САУ Paladin уничтожили вражескую пушку Д-30 и полевой склад боеприпасов. Видео

На Покровском направлении восточной линии фронта артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили буксируемую 122-мм гаубицу Д-30 и полевой склад боеприпасов оккупационной армии. "Бавовна" снята на видео нашим БПЛА-разведчиком.

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Соответствующими кадрами 14 сентября поделилась пресс-служба 47 ОМБр. Удар по противнику совершен с помощью американской САУ Paladin.

"Аэроразведчики 47 отдельной механизированной бригады обнаружили пушку Д-30 и полевой склад БК. Россияне стрелять уже больше не будут, артиллеристы отработали четко в цель", – написали представители бригады.

Видео предоставила батарея управления и артиллерийской разведки 47 ОМБр ВС Украины.

М109А6 Paladin – это американская самоходная 155-мм артиллерийская установка на гусеничном шасси с вращающейся башней, модификация M109. Ее производство начато в 1990 году.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 15 сентября самые активные боевые действия в Украине продолжались на Покровском и Кураховском направлениях.

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