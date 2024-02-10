В армии РФ переоценивают свои наступательные возможности: в ISW объяснили визит Шойгу в командный пункт оккупантов в Луганской области. Карта

На востоке Украины продолжаются бои по линии Купянск – Сватово – Кременная. Российские "военные блогеры" убеждают, что у оккупационных войск там есть продвижение, однако большинство таких заявлений ничем не подтверждаются.

В то же время, стало известно о приезде министра обороны РФ Сергея Шойгу на один из командных пунктов западной группировки российских войск на этом участке фронта, это может свидетельствовать о переоценке российским командованием наступательных способностей оккупационных сил. Что происходит в Луганской области, где РФ продолжает прилагать усилия для оккупации всего региона и продвижения на Харьковщину и Донетчину, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики констатировали, что 9 февраля на линии Купянск – Сватово – Кременная продолжались позиционные бои. Российским войскам удалось незначительно продвинуться к востоку от Белогоровки. Однако заявлений российских "военкоров" о захвате оккупантами промзоны и мелового завода к востоку от Белогоровки они не подтверждают. Так же не удалось аналитикам ISW найти подтверждение российских заявлений о продвижении оккупантов вблизи Синьковки (к северо-западу от Купянска) и в направлении Песчаного (юго-восточнее Купянска).

В то же время по заявлениям как украинских, так и российских источников, вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине, а также в районе Тернов, Ямполевки, Дибровы, Григорьевки и Белогоровки на Луганщине шли позиционные бои.

На фоне этих боев в командный пункт западной группировки войск РФ на Купянском или Лиманском направлении приезжал министр обороны Сергей Шойгу. Согласно российским сообщениям, он заслушал доклады командиров ВС РФ о ситуации на передовой.

Из этого визита в ISW сделали выводы, что Россия может переоценивать собственные наступательные возможности на фоне более чем скромных достижений в этом направлении. Ведь в прошлый раз на командный пункт восточной группировки российских войск на юге Донбасса он приезжал в октябре 2023-го, вскоре после начала российского наступления в районе Авдеевки.

"Визит Шойгу может свидетельствовать о том, что западная группировка войск переоценивает аспекты своей текущей наступательной операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная после того, как интенсивные российские наступления в январе привели к лишь незначительным тактическим успехам в этом районе. Визит Шойгу также может свидетельствовать о том, что российское военное командование придает приоритет наступательным операциям на линии Купянск-Сватово-Кременная", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что российские оккупанты продолжают милитаризацию украинских детей и молодежи в захваченных областях. В частности, на подконтрольной россиянам части Донетчины следственный комитет РФ провел для школьников лекцию о "противодействии экстремизму и терроризму" с целью развития у детей "нравственных норм и патриотизма".