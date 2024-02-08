Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают милитаризацию украинских детей и молодежи. В частности, на подконтрольной россиянам части Донетчины следственный комитет РФ провел для школьников лекцию о "противодействии экстремизму и терроризму" с целью развития у детей "нравственных норм и патриотизма".

Об этом сообщили в сводке американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что российские оппозиционные СМИ ранее установили, что именно это формирование и его руководитель Александр Бастрыкин причастны к содействию депортации детей из оккупированной Украины в Россию.

Кроме того, как отметили аналитики, российский чиновник контролировал размещение депортированных украинских детей в российские кадетские курсы.

В целом, ссылаясь на украинские источники, в ISW подчеркнули, что российские оккупационные власти продолжают внедрять российское военно-патриотическое воспитание в школах оккупированной Украины через образовательную программу "Уроки мужества" и другие подобные курсы.

Напомним, представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, что украинцы, проживающие во временно захваченном Россией Крыму, радуются атакам украинской армии на военные объекты кафиров на полуострове. А вот россияне после каждой "бавовны" устраивают истерики в социальных сетях и жалуются на оккупационные администрации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинский Донецк под российской оккупацией из красивейшего областного центра с миллионом роз превратился в обшарпанную "столицу ДНР". Во всех районах города "милуют глаз" стихийные свалки, также есть огромные проблемы с водоснабжением и отоплением.

– В Мариупольском городском совете показали, как оккупанты продолжают притворяться "восстановление" разбомбленного ими города на Донетчине. На самом деле на фоне отдельных домов, которые враг отремонтировал для пропагандистской картинки, украинский город выглядит как сплошная руина.

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