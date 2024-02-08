Ташева – о настроениях в Крыму: украинцы радуются взрывам на военных объектах, а россияне жалуются на оккупантов

Украинцы, которые проживают во временно захваченном Россией Крыму радуются атакам украинской армии на военные объекты оккупантов на полуострове. А вот россияне после каждой "бавовны" устраивают истерики в социальных сетях и жалуются на оккупационные администрации.

Об этом рассказала представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире телемарафона 7 февраля. По ее словам, граждане страны-агрессора переживают из-за взрывов и активно жалуются на них в местных чатах, однако с выезжать с территории украинского полуострова не спешат.

"Особенно это видно после прилетов, когда идут такие проклятия в сторону оккупационной администрации. Хотя, все достаточно быстро зачищается – появилось сообщение и его даже невозможно зафиксировать, сделать скриншот", – сказала Ташева.

"Администрация" Крыма не комментирует взрывы на военных объектах и не коммуницирует об этом с местными жителями. Причина в том, что оккупанты не знают, как оправдывать эти события.

Например, они публично не отреагировали на недавнюю атаку на катер "Ивановец" и на другие объекты Черноморского флота.

"Это значит, что им нечего объяснить местному населению. Как вдруг оказывается, что Украина может осуществлять такие действия, имеет такие технологические разработки, в первую очередь морские дроны, которые поражает военные объекты на территории полуострова", – подчеркнула Ташева.

Представительница президента добавила, что информационное поле в Крыму находится под очень мощным контролем россиян . Также оккупанты усилили проверки местного населения в разных городах Крыма.

"Они (оккупанты. – Ред.) понимают, что украинские Силы специальных операций, украинские разведчики делают ставку на местные кадры. И много информации получают не только со спутниковых снимков, а в том числе от людей", – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами через Керченский пролив, не будет существовать, считает командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. По его мнению, этот стратегический для РФ объект может не дожить до конца 2024 года.

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