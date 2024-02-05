Единичные отремонтированные дома на фоне сплошных развалин: в сети показали, как выглядит центр Мариуполя. Фото

Российские оккупанты продолжают изображать "восстановление" разбомбленного ими Мариуполя на Донетчине. В действительности на фоне отдельных домов, которые враг отремонтировал для пропагандистской картинки, украинский город выглядит как сплошная руина.

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Особенно подобная ситуация просматривается в центре оккупированного города-Героя. Фото опубликовал Мариупольский городской совет в Telegram-канале.

"Так выглядит город почти через два года с начала российского вторжения. Единичные отремонтированные дома на фоне сплошных развалин", – отметили в ведомстве.

Свежие фото немного заснеженного Мариуполя показывают разбитые дома, предприятия, учреждения, церкви, культурные заведения, когда-то функционировавшие в украинском городе.

Сейчас многие из них разрушены полностью или частично. Некоторые здания оккупанты попытались замаскировать под тентами в стиле российского триколора, а где-то – нагло выставили солнечные панели.

В тех зданиях, где еще устояли конструкции, не осталось ничего действующего внутри. На месте окон и дверей – серые дыры, сквозь которые виднеются еще сотни таких.

"Верим, что вернемся и вместе отстроим наш общий дом!" – заявили в городском совете Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях разгорелся скандал из-за сюжета, который снял в оккупированном Мариуполе директор российского бюро немецкого канала ZDF Армин Керпер. Журналист исказил картину о жизни украинцев и "нормальном функционировании" города под "властью" российских захватчиков.

На сюжет отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что это не журналистика.

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