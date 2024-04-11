В армии РФ регулярно воруют и продают цветной металл: в сети показали доказательства

В оккупационной армии РФ на уровне штабных офицеров процветает "бизнес", основанный на продаже якобы "отстрелянных" артиллерийских гильз. Приемщики цветного металла в Ростове в изобилии получают ценную латунь, причем "в доле" с ворами-оккупантами – даже ФСБ РФ.

Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. Отмечается, что продажа отстрелянных гильз – "хороший бизнес", который давно устоялся на территории проведения путинской "спецоперации".

По данным канала, в регулярных войсках РФ подобное встречается реже, но в большинстве случаев артиллерийские гильзы, сделанные из латуни, очень часто "теряются".

Гораздо больше воров в "добровольческих" подразделениях оккупантов, где контроля практически нет, сообщает "Досье шпиона".

"Устоявшаяся практика в таких подразделениях: отстрелялись – латунные гильзы в Ростов – получили свою "комиссию" у приемки цветмета", – говорится в сообщении канала.

Также отмечается, что несмотря на распоряжение командования для получения новых снарядов сдавать "стрелянные", приемщики цветмета в Ростове "продолжают купаться в латуни".

"Только привозят ее теперь не фронтовые сержанты, а штабные офицеры. И всех скрупулезно документирует ФСБ, чтобы поиметь свое", – пишет "Досье шпиона".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ обратили внимание, что оккупанты из-за нехватки средств РЭБ стали воевать на танках с "сараями". Однако эффективность защиты от БПЛА "изобретением" далека от идеала, к тому же "навес" сильно ограничивает маневренность и вентиляцию, а также не дает возможности быстро покинуть танк в случае необходимости.

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