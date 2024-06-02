В армии РФ устраняют нелояльных чиновников с помощью обвинений в коррупции – разведка Британии

Российский режим традиционно использует обвинение в коррупциидля отстранения или наказания нелояльных элите должностных лиц. Примером стал арест генерал-майора Ивана Попова, который был уволен после того, как отчитался высшему командованию о проблемах в армии оккупантов.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 2 июня. Как указали в ведомстве, 21 мая росСМИ сообщили, что бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов арестован по обвинению в мошенничестве и коррупции, связанных с продажей военных строительных материалов.

В британской разведке напомнили, что Попов в июле 2023 года был уволен с поста командующего 58-й общевойсковой армией, переброшенной на Запорожское направление фронта в Украине.

Это произошло после того, как Попов раскритиковал компетентность решений военного руководства РФ, касающихся ведения войны.

Впоследствии Попов публично раскритиковал решение о его отстранении, заявив, что "наш старший командир ударил по нам с тыла, вероломно и подло обезглавив армию в самый трудный и напряженный момент".

"В системе, где коррупция сама по себе носит эндемический характер, ее наказание чаще является политическим инструментом, чем попыткой обеспечить хорошее управление", – констатировали в разведке Британии.

В сводке также отмечается, что российский режим "имеет долгую историю использования обвинений в коррупции, реальных или вымышленных, для устранения или наказания внутренних критиков или тех, кто разозлил более влиятельных деятелей элиты".

"Вполне вероятно, что арест Попова является демонстративным наказанием за предполагаемую нелояльность к начальству. Как командующий армией Попов в целом считался весьма компетентным человеком и, по мнению российских военных обозревателей, пользовался популярностью среди российских войск", – заявили в британской разведке.

Там предположили, что арест Попова "еще больше встревожит" военных в РФ и укрепит среди его коллег на высших командных должностях мнение, что лояльность и послушание режиму и начальству ценятся выше, чем компетентность и харизма.

Как сообщал OBOZ.UA, прошлым летом после своего увольнения Попов заявил, что он пострадал "за правду". Нужно было "либо проявить малодушие" и сказать командованию то, что оно хотело услышать, либо "назвать все своими именами", уверял он.

Теперь в РФ Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: он с сообщниками якобы продал около 2 тыс. тонн металлических изделий, предназначенных для 58-й армии РФ на строительство фортификаций за пределами Запорожской области.

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