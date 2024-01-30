В армию РФ мобилизуют больных СПИДом и туберкулезом, а затем 'списывают' задним числом. Перехват

В России в армию мобилизуют с любым заболеванием. Даже больных гепатитом, СПИДом, с онкологией и туберкулезом. Однако если такие "воины" остаются в живых, их списывают задним числом и без денег.

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Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В соответствующем перехвате – монолог больного военнослужащего РФ.

Военный 5 омсбр говорит, что болен вирусом иммунодефицита. В составе подразделов 1 АК 8 он был такой не единственный. Однако после нескольких мясных штурмов их осталось в живых немного.

"Короче, у меня иммунитет сбился, я же говорю, бл*дь, ну эта же вичуха, бл*дь. Ну и они, бл*дь, записали это самое. Пришел через два дня какой-то дядя, бл*дь, не знаю, говорит, давайте так, короче, пацаны, если вы сейчас напишете рапорт, что вы, короче, ну, не имеете никаких претензий к этому, к высшему руководству вот этого батальона нового, куда вас запихали, бл*дь, то вы, говорит, сейчас едете домой", – рассказал россиянин.

Судя по его словам, после участия в первом же мясном штурме, российскому военному уже было не до обещанных денег. Потому он согласился написать рапорт.

Россиянина предупредили, что зарплату за январь он не увидит. "Ну, думаю, на*уй она мне вс*алась. Задним числом отправят меня (домой)", – считает он.

Больной военный РФ говорит, что только в его подразделении согласились ехать домой без "заработанных" денег "16 человек, у кого гепатиты там, подозрение на туберкулез, у кого легкие, опухоль в голове".

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины только за минувшие сутки ликвидировали 960 солдат армии РФ. Потери живой силы врага на нашей земле уже достигают 384 140 захватчиков.

К тому же, в России рекордно подорожали гробы. За 2022-23 годы средняя цена изготовления гроба в стране подскочила на 36,6%. Также значительно выросли цены на копание могил.

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