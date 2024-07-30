В августе, сентябре и октябре Украина получит дополнительные системы ПВО, – Зеленский

Противовоздушная оборона Украины будет усилена. Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет происходить "в августе, сентябре и октябре".

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О нашей ПВО глава государства упомянул на заседании Конгресса местных и региональных властей от Ривненской области. Рабочую поездку в регион он совершил во вторник, 30 июля, сообщается на сайте Офиса президента.

На мероприятии присутствовали более 120 чиновников, представителей местных властей, бизнеса и банков.

Приоритетом Зеленский назвал обеспечение защиты промышленных и экономических центров достаточным количеством систем ПВО.

"Благодаря нашей работе и партнерам мы увеличиваем количество "Петриотов" и других систем. Потому мы будем продолжать работать в этом направлении. И в августе, сентябре и октябре будут соответствующие системы в нашем государстве", – сказал президент.

Также политики, чиновники и бизнесмены обсудили поддержку украинских защитников и защитниц; развитие регионального сотрудничества с другими странами; ситуацию в энергетике, в частности, установку дополнительных генерирующих мощностей; обеспечение учебных учреждений укрытиями.

В частности, речь шла об урегулировании нормы по простейшим укрытиям, которые могут располагаться в подвальных и полуподвальных помещениях. Зеленский поручил правительству за неделю проработать этот вопрос и помочь регионам в строительстве бомбоубежищ.

Как сообщал OBOZ.UA, в обращении к гражданам вечером 30 июля Владимир Зеленский сказал, что в Силах обороны работают над обновлением структуры работы системы противовоздушной обороны. Цель – обеспечить большую защиту от ракетных и дроновых атак России для всех наших регионов.

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