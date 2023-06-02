В Австралии анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Еще одна страна перед предстоящим контрнаступлением украинской армии готовит для нашего государства новый пакет военной помощи. В правительстве Австралии заявили, что ВСУ получат дополнительную помощь в сфере безопасности.

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Новую партии помощи Киеву анонсировал вице-премьер-министр, министр обороны Австралии Ричард Марлз во время переговоров с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым. Об этом министр написал на своем аккаунте в Twitter в пятницу, 2 июня.

По словам министра обороны Украины, они с коллегой обсудили приоритеты Украины по усилению обороноспособности.

Как уточнил Марлз, о новом пакете военной помощи для украинской армии, которая борется с полномасштабным вторжением России, буде официально объявлено в июле.

Резников также рассказал, что обратился к австралийским коллегам с призывом рассмотреть возможность обучения украинских пилотов на современных истребителях, а также передачи транспортных средств для медицинской эвакуации и средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА.

Министр обороны отметил, что Марлз говорил ему, как восхищается необычайной храбростью украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Австралия готовят общий пакет военной помощи Украине, которая борется за свою независимость. Ожидается, что о его предоставлении будет объявлено до конца мая.