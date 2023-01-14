В Бахмуте пес погиб от российского снаряда на пороге дома, который его оставили охранять. Видео

Российские оккупационные войска продолжают стирать с лица земли украинский Бахмут. Военные преступники методично обстреливают город, разрушая дома, где когда-то кипела жизнь. На пороге одного из них от российского снаряда погиб пес.

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Немецкую овчарку оставили охранять дом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал украинский журналист, главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Верный пес погиб от российского снаряда на пороге дома в Бахмуте, который его оставили охранять", – написал он.

Животное до последнего оставалось возле родного дома, в который несколько раз прилетали снаряды оккупантов. Один из прилетов для пса стал роковым.

Бутусов отметил, что людей в том доме уже давно нет: они уехали, а с собаки сняли ошейник, чтобы она могла свободно передвигаться и искать себе еду.

"Хозяева, к счастью, уехали, а пес остался стеречь свой дом и погиб от российского снаряда. Это был его ошейник, хозяева освободили собаку и думали, что она сможет здесь сама выжить...Пес здесь жил и погиб. Символ "русского мира "и символ верности...Собаку лучше было бы забрать, хороший был пес", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении погиб украинский военный Евгений Самарский (позывной "Борман") из Запорожья. 1 февраля ему должно было исполниться 29 лет.

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