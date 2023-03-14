В Бахмуте продолжаются постоянные позиционные бои, в Херсонской области оккупанты терроризируют население из-за успешной ''бавовны'' ВСУ — Генштаб

Российские захватчики не оставляют попыток выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Особенно активно захватчики пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, в частности, в Бахмуте продолжаются позиционные бои.

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На оккупированной части Херсонщины россияне ужесточили фильтрационные меры: в одном из населенных пунктов они пытаются найти "корректировщиков", благодаря которым ВСУ уничтожили пункт базирования захватчиков, на Донетчину же они стягивают "живую силу". Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, накануне на временно оккупированной части Херсонщины российские оккупанты и местные предатели устроили масштабные фильтрационные мероприятия. Искали украинцев, которые "навели" Вооруженные силы Украины на пункт базирования одного из оккупационных подразделений, что привело к потерям врага в живой силе и технике.

"За прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка временно занятой территории Херсонской области противник, при активной поддержке местной оккупационной так называемой "власти" осуществлял фильтрационные мероприятия в отношении местного населения. Причиной обысков частных домов, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание Силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии России. В результате полностью уничтожены 4 единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 оккупантов. Количество раненых проверяется и уточняется", – говорится в сообщении.

Тем временем в Донецкую область Россия продолжает перебрасывать военнослужащих российской армии.

"На территории прибрежных турбаз и пансионатов города Ялта Донецкой области за последние несколько суток были размещены дополнительно около 1 тысячи военнослужащих врага. В связи с этим полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей. Замечено оборудование инженерных заграждений и окопов и блиндажей на самой территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов. Также увеличено количество учебных стрельб по разным видам вооружения в направлении моря", – сообщили в Генштабе.

Тем временем украинские воины ликвидируют и вновь прибывших, и опытных оккупантов на украинской земле.

Так, за сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

За последние сутки войска РФ продолжали сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Захватчики по-прежнему не отказались от цели выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей.

Также российские оккупанты продолжали атаковать подконтрольные правительству территории Украины, нанеся 30 авиационных и 8 ракетных ударов, один из которых – по городу Краматорск.

В результате удара по Краматорску повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения.

Еще один ракетный удар оккупанты нанесли по городу Затока Одесской области – обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и потерь среди местного населения нет.

Также оккупанты произвели более 33 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

Ситуация на разных направлениях в течение суток была такой:

–– Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области ВС России удерживают группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски наших подразделений на другие направления. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елино Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариково, Волфино, Грабовское и Порозок на Сумщине, а также Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречная и Западное Харьковской области.

– Купянское и Лиманское направления: в течение суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийскиеим обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Золотаровка Луганской области. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

– Бахмутское направление: враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка и Дилиевка Донецкой области.

– Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления: противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Маринка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

– Запорожское и Херсонское направления: противник обороняется. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Заречное, Зализнычное, Каменское, Марьевка и Новоселка Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Берегово Херсонской области, а также Херсон.

Напомним, утром 14 марта в Генштабе сообщили, что воины ВСУ ликвидировали за сутки 740 оккупантов и уничтожили 10 вражеских танков. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабной войны против Украины достигли 160 тысяч 540 захватчиков.