Украинские воины за предыдущие сутки (13 марта) боев на фронте ликвидировали еще 740 оккупантов и 73 единицы вражеской техники. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле военнослужащих ВС РФ на сегодня достигает уже 160 540.

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К тому же речь идет только об уничтоженных захватчиках, а количество раненых и пропавших без вести в рядах путинского войска тяжело подсчитать. Обновленные данные о потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен российских оккупантов, защитники накануне сожгли 16 артиллерийских систем (в общем с начала войны 2519), 15 боевых бронированных машин (6789), 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5367) армии РФ.

Также было уничтожено 10 танков (всех 3484), пять единиц спецтехники (256), две РСЗО (495), одно средство ПВО (260) врага. В небе воины ВСУ обезвредили 11 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2120).

Не изменилось за последние сутки количество уничтоженных российских крылатых ракет – 907, самолетов – 304, вертолетов – 289, кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине ликвидировали 42-летнего зэка-"вагнеровца" Владислава Данильченко. Россиянин был осужден на 20 лет за особо тяжкое преступление, но не досидел два года, согласившись пойти на преступную "спецоперацию".

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