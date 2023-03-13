Хвастался фото из тюрьмы: под Бахмутом ликвидировали зэка-"вагнеровца", сидевшего за особо тяжкое преступление

На войне против украинского народа стал "двухсотым" 42-летний российский заключенный Владислав Данильченко, подписавший контракт с ЧВК "Вагнер". Он был осужден на 20 лет за особо тяжкое преступление, но не досидел два года, вызвавшись пойти на преступную "спецоперацию".

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Ликвидирован россиянин в районе Бахмута Донецкой области. Информацию о преступнике нашел сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он поделился данными о Данильченко и его фотографиями в Telegram.

Расследователь обратил внимание на то, что зэк вел страницу в запрещенной в Украине социальной сети. "Все фото с 2012 по 2019 год отсняты исключительно на зоне", – написал Комахидзе.

Сестра "вагнеровца" рассказала, что Данильченко приговорили к длительному лишению свободы в двухтысячных.

"Осудили на 20 лет. 18 из них он провел в колонии, а потом я узнала, что он подписал контракт с ЧВК "Вагнер". Нам сказали, что он погиб при боях за Артемовск (Бахмут)", – заявила женщина.

Похороны оккупанта прошли в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области, где похоронена его мать. Проживал он в Краснотурьинске (это более чес 2,4 тыс. км от украинского Бахмута).

Из родственников у заключенного остались три сестры и три брата. По данным областного суда, мужчина с точно такими же ФИО был судим за убийство, разбой, кражу, угон и умышленную порчу имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 12 марта Силы обороны "отминусовали" еще 710 российских оккупантов. Всего за все время полномасштабного вторжения было ликвидировано около 159 800 военнослужащих страны-агрессора.

– Сколько военной техники потерял противник – читайте в статистике Генштаба ВСУ по ссылке.

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