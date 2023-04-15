В Бахмуте россияне попали в тактическую ловушку, – эксперт по безопасности

Войска РФ в своем попытке захватить Бахмут на Донетчине, продолжающуюся уже более девяти месяцев, закончили историю ЧВК "Вагнер" и десантно-штурмовых подразделений. В конце прошлого года оккупанты даже попали на этом направлении в тактическую ловушку.

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Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко в эфире "24 канала". По его словам, захватчики верили, что началось их "большое наступление", хотя несли потери, а ныне вражеская группировка не имеет перспектив (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Аналитик пояснил, что в психологически-оперативную ловушку под Бахмутом российская армия попала в конце 2022-го, когда была почти истощена морально и физически, а также готова была перейти к оперативной паузе.

В то время, вспомнил Варченко, оккупанты потеряли Херсонщину и Харьковщину, поэтому уже рассчитывали на отдых зимой, чтобы весной броситься в бой.

"Но вдруг оказалось, что под Новый год преуспели – удалось взять город Соледар, который до войны насчитывал 10 тыс. человек. И вот они подумали, что началось их "большое наступление", – пояснил эксперт.

Тогда захватчики, хотя и были истощены, двинулись в наступление, которое, по их планам, должно было начаться позже. В итоге в течение трех-четырех последних месяцев они находятся в формате "вот-вот возьмем Бахмут".

"Истощенные, они бросились в большую наступательную операцию, которую планировали через три месяца. Им показалось, что они нащупали слабое место в Украине", – отметил Варченко.

Кроме того, объясняет эксперт, в Бахмуте оккупанты закончили историю группы "Вагнера" и десантно-штурмовых подразделений ВС РФ. По данным британской разведки, кадровые российские военные улучшили взаимодействие с "вагнеровцами", пытающимися штурмовать город.

Варченко говорит, что такое вражеское объединение может произойти, потому что все захватчики хотят выжить. В то же время у их взаимодействия нет перспектив, поскольку лидеры вооруженных группировок преследуют различные стратегические цели.

"Вагнеровцы" – это наемники, которые сегодня здесь, а завтра их остатки уедут в другое место зарабатывать деньги. У ВС РФ такого поля для маневров нет. Поэтому они были очень заинтересованы, чтобы прибрать к рукам ЧВК и заставить ее действовать в соответствии с едиными сценариями", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники отбили очередной штурм "вагнеровцев" в Бахмуте, нанеся врагу потери. Захватчики попытались приблизиться к нашему опорному пункту, но защитники устроили им горячий прием.

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