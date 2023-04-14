Пограничники отбили штурм 'вагнеровцев' в районе Бахмута: очередная порция удобрений для украинской земли

За город Бахмут на Донетчине продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими захватчиками. Наши пограничники отбили очередной штурм наемников ЧВК "Вагнер", враг понес потери.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в официальном Telegram-канале. Россияне пытались приблизиться к опорному пункту наших защитников, однако бойцы ГПСУ устроили им горячий прием.

Штурмовиков-"вагнеровцев" встретили огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Также наши пограничники-минометчики нанесли удары по огненным точкам захватчиков.

По результатам боя оккупанты отступили. ЧВК "Вагнер" при этом понесла очередные потери: пять наемников были ликвидированы, еще девять получили ранения.

"В Бахмуте очередная группа вагнеровцев стала удобрением!" – отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что скоро можно будет говорить о полной ликвидации ЧВК "Вагнер". На Бахмутском направлении наемники гибнут сотнями.

– Кроме них, руководство РФ бросило на захват Бахмута свою "элиту", но эти подразделения тоже ежедневно несут потери. В частности, в штурмовых действиях принимают участие российские десантники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!