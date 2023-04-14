Россия бросила на Бахмут силы регулярной армии, но ВСУ ежедневно деклассируют "элитных" российских десантников, – Череватый

Украинские воины продолжают оборону Бахмута Донецкой области. Российское руководство бросило на захват города свою "элиту", но эти подразделения каждый день терпят потери.

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В частности, в штурмовых действиях участвуют вражеские десантники. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Как отметил он, военнослужащих регулярной армии Российской Федерации привлекли к боям в этом районе, чтобы усилить наемников ЧВК "Вагнер"..

"Они вынуждены усиливаться… Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их элитность, уже не раз делали это на разных направлениях", – сказал Череватый.

Отметим: в минобороны Украины сообщали, что оккупационные войска больше всего усилий прилагают на Бахмутском направлении. Силы обороны ежесуточно отбивают от 40 до 50 штурмов противника.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британская разведка заявила, что Россия вновь активизировала наступление на Бахмут. Защитники Украины сталкиваются с проблемами – они все еще удерживают оборону в западных районах города, но подвергаются особенно интенсивным артиллерийскимобстрелам со стороны России.

– Институт изучения войны предполагал, что российское командование за счет "вагнеровцев" хочет свести потери среди регулярных сил ВС РФ к минимуму.

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