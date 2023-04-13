Украинские военные ежедневно отбивают в Бахмуте от 40 до 50 штурмов – Маляр о ситуации в городе

Больше наступательных усилий российские оккупационные войска прилагают на Бахмутском направлении в Донецкой области, где сконцентрировал самые профессиональные подразделения и использует значительное количество артиллерии и авиации. Силы обороны ежесуточно отбивают от 40 до 50 штурмов противника.

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Также захватчики совершают ежедневно более 500 обстрелов на указанном направлении. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что захватчики перегруппировали свои силы и средства в Бахмуте. А так как враг обычно проигрывает в уличных боях – он выбирает тактику тотального уничтожения зданий и сооружений.

"Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности держать позиции в городе", – объяснила Маляр.

В целом, по ее словам, враг продолжает наступление на востоке Украины в четырех направлениях – Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутском – везде продолжаются ожесточенные бои. Самые горячие бои среди названных направлений идут за Марьинку и Бахмут.

Замминистра констатировала, что враг не достиг своей цели, ситуация сложная, но контролируемая.

Напомним: в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что очередная попытка штурма российскими оккупантами позиций украинских пограничников в Бахмуте Донецкой области не принесла захватчикам ничего хорошего. После встречи 13 апреля с украинскими защитниками штурмовики из ЧВК "Вагнер" вынуждены были отползти, чтобы зализать "раны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– наемники из ЧВК "Вагнер" в очередной раз попытались штурмовать позиции украинских пограничников в районе Бахмута на Донетчине – и снова неудачно. Приближение врага украинские воины заметили заранее и открыли огонь на поражение;

– в ISW сообщили, что российское командование бросило на захват Бахмута Донецкой области силы ЧВК "Вагнер". Но в министерстве обороны РФ есть на этот счет "особый план" – там хотят за счет "вагнеровцев" свести потери среди обычных российских сил к минимуму.

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