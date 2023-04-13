Отступили с поля боя с 'успехами': украинские пограничники сократили количество 'вагнеровцев' в Бахмуте

Очередная попытка штурма российскими оккупантами позиций украинских пограничников в Бахмуте Донецкой области не принесла захватчикам ничего хорошего. После встречи 13 апреля с украинскими защитниками штурмовики из ЧВК "Вагнер" вынуждены были отползти, чтобы зализать "раны".

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Потери захватчиков составили 13 человек убитыми и ранеными. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Посягательство на Крепость превратило "вагнеровцев" в кучку пепла. Штурмом наемники пвк "вагнер" собирались преодолеть боевой рубеж пограничников. Артиллерией оккупанты разрушили ряд сооружений в нашем квартале обороны и по руинам застройки добрались до позиций, чтобы атаковать. Но потерпели от наших защитников огневое поражениея, отступив с поля боя с "успехами": 5 убитых и 6 раненых", – рассказали пограничники.

Напомним, накануне, 12 апреля, в украинские пограничники в Бахмуте разбили группу из 20 "вагнеровцев". Недобитые оккупанты пытались укрыться от огня украинских воинов в руинах здания, однако безуспешно.

Также сообщалось, что в Бахмуте ликвидировали наемника ЧВК "Вагнер", который любил хвастаться фото в сети. 31-летний оккупант Олег Чеченов из-под Рязани при этом на своих многочисленных селфи позировал топлесс, поэтому его родственникам пришлось осваивать фоторедакторы, чтобы смастерить хоть какую-то фотографию для некролога.