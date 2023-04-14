Оккупанты усилили наступление на Бахмут, ВСУ сталкиваются со значительными проблемами – разведка Британии

Россия вновь активизировала наступление на город Бахмут Донецкой области. Вооруженные силы Украины сталкиваются с проблемами – они все еще удерживают оборону в западных районах города, но в течение последних 48 часов подвергалась особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны России.

Видео дня

Об этом сказано в сводке британской разведки о ситуации в Украине на 14 апреля, опубликованной в Twitter Министерства обороны Великобритании. Там отметили, что регулярные силы Минобороны РФ и группы "Вагнер" улучшили взаимодействие.

В разведке отметили, что штурмовые группы "вагнеровцев" продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска (ВДВ) сменили некоторые подразделения ПВК, обеспечивающие безопасность северного и южного флангов операции.

Тем временем, как указали в сводке, украинские войска сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, при этом они организованно отступили с позиций, которые были вынуждены уступить.

Напомним: накануне в Минобороны Украины сообщили, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины прилагают больше всего наступательных усилий. Силы обороны ежесуточно отбивают от 40 до 50 штурмов противника. Также захватчики совершают ежедневно более 500 обстрелов на указанном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 апреля после встречи с украинскими защитниками штурмовики из ЧВК "Вагнер" вынуждены были отползти, чтобы зализать "раны". Потери захватчиков составили 13 человек убитыми и ранеными;

– также днем ранее украинские пограничники в Бахмуте разбили группу из 20 "вагнеровцев". Силы обороны ударили по зданию, где оккупанты надеялись скрыться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!