В Бахмуте семья с младенцем живет в подъезде и отказывается от эвакуации: волонтер рассказал, как выживают люди под обстрелами. Видео

Несмотря на значительные разрушения и постоянные обстрелы со стороны российских оккупационных войск в Бахмуте по-прежнему остаются мирные жители. Более того, отказываются выезжать в безопасное место даже семьи с маленькими детьми.

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В качестве оправдания своего решения остаться люди придумывают различные причины. Об этом в эфире телеканала "Экспрессо" рассказал волонтер Александр Качура (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, люди в Бахмуте нуждаются в лекарствах и питьевой воде. Волонтеры по возможности привозят местным жителям все необходимое, но все же призывают эвакуироваться из города.

"В первую очередь, это топливо, это генераторы, буржуйки, дрова. Еда у них есть. Нужны лекарства, питьевая вода. Во всем остальном, я думаю, им лучше выезжать", – сказал волонтер.

Качура рассказал, что одна из семей живет в подъезде многоэтажного дома. При чем у людей недавно родился ребенок, но даже это не сподвигло их эвакуироваться.

"У нас было место, мы могли бы вчера реально эту семью вывезти. Но люди выезжать не хотят. То некуда, то нет денег, то еще что-то. Знаю семью, которая живет в подъезде с маленьким ребенком. Он только родился, может месяца 2 или 3 назад. Очень много таких ситуаций. И лежачие люди. Я не знаю, чего они ждут на самом деле, но это очень сложно. Мы вчера спускались в подвал, в подвале +5", – объяснил волонтер.

Напомним, российские войска уже несколько месяцев подряд штурмуют Бахмут в Донецкой области. Город находится под непрерывными обстрелами – он практически полностью разрушен.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что 8-9 января войска РФ закрепились в районах Бахмута и Соледара. Однако столкновения продолжаются, захватчики не контролируют ни один из городов.