В Беларуси идет демонтаж лагеря ЧВК 'Вагнер': всплыли новые подробности. Спутниковое фото

В Беларуси в селе Цель под Осиповичами (Могилевская область) продолжается процесс демонтажа лагеря ЧВК "Вагнер". Так, с 23 августа было демонтировано около 60 крупных военных палаток.

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Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", получившая в свое распоряжение спутниковое фото за 9 сентября от сервиса Planet Labs. Пока неизвестно куда именно перенесли эти палатки.

Как отмечается, в 60 крупных военных палатках могло содержаться около тысячи вагнеровцев. Оставили ли все эти наемники территорию Беларуси пока тоже неизвестно.

Напомним, что 8 сентября представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Российская Федерация вывела из Беларуси практически все свои подразделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, структуры Росгвардии как минимум с августа начали принимать на работу бывших наемников ЧВК "Вагнер" из бывших узников, получивших помилование. Сообщения о возможном наборе в Росгвардию появились в закрытых чатах родственников боевиков ЧВК в конце лета.

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