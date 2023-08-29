В Беларуси в сентябре запланирован ряд учений ОДКБ: Наев оценил угрозу для Украины

В сентябре на территории Беларуси пройдет ряд совместных учений Организации договора коллективной безопасности. Они могут использоваться Россией для легитимизации наращивания военного присутствия на территории этого государства.

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Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что не исключается поиск государством-агрессором новых поводов возобновления активных действий с северного направления, в частности провокаций и диверсий на украинско-беларуской границе.

Наев заверил, что ситуация на украинско-белорусской границе полностью контролирована, оснований для резких изменений ситуации нет. Россия полностью вывела подразделения своих наземных войск из Беларуси, они находятся в резерве, части которого ведут наступление в направлении Купянск – Лиман.

При этом в сентябре в Беларуси запланированы несколько совместных учений ОДКБ, которые Россия может использовать в своих целях.

"В сентябре этого года на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ ("Эшелон", "Поиск", "Взаимодействие"), которые могут быть использованы в качестве легитимизации наращивания военного присутствия. Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов для возобновления активных действий с северного направления. Так что организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключаются", – подчеркнул Наев.

Командующий ОС ВСУ также добавил, что в настоящее время признаков формирования ударных группировок на северной границе Украины не фиксируют. Беларуские войска прикрытия и подразделения прикрытия государственной границы из состава группировки "Запад" преимущественно готовы к сдерживанию и обороне на собственной территории.

"Однако риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси не исключается, поэтому уже сейчас мы принимаем меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонительных возможностей", – отметил Наев.

Напомним, ранее Наев сообщал, что Украина усиливает охрану госграницы на Волыни. По его словам, там увеличено количество пограничников, активно развивается система оборонных рубежей и позиций, в случае роста угрозы туда перебросят дополнительные системы вооружений, противотанковое оружие и ПВО.

Украинская разведка тем временем внимательно отслеживает, что делает враг по ту сторону границы, чтобы зафиксировать сигналы о росте военной угрозы.