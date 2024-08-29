Сегодня ночью в Беларуси, ВВС РБ сделали то, что до сих пор не сделали ВВС ни Румынии🇷🇴, ни Польши🇵🇱... Они сбили дрон-камикадзе Shahed-136.

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То есть, российские дроны, иранского производства, которые регулярно залетали в воздушное пространство РБ, впервые были сбиты ВВС РБ.

Из этого случая можно сделать несколько выводов.

Первый - если транзитный пролёт через территорию РБ был согласован, то сбитие дрона-камикадзе могло быть вызвано тем, что сам объект потерял управление и после согласования с "кураторами", было принято обоюдное решение об уничтожении потенциально опасного неуправляемого объекта.

Второй - руководство РБ не было поставлено в известность о том, что этой ночью через ВП будет пролетать дрон-камикадзе Shahed-136 и сделали самовольный шаг в вопросе нейтрализации объекта.

Люди, хорошо разбирающиеся в терминологии отметят, что "несколько" - это более двух, то есть "пары", а я привёл именно два конкретных примера возможной ситуации. Иными словами, возможно, был некий ещё фактор? Да, но кто его знает.

Интересно, Минск вызовет российского посла "на ковёр", в связи с инцидентом? Скорее нет, чем да, но беларуские пилоты оказались куда продуктивнее НАТОВских коллег, которым то погодные условия мешают, то в кокпите чресла мешают сбивать дроны-камикадзе.