В Беларуси заговорили о переходе на 'военное время' в регионе, который граничит с Украиной: что происходит

Один из регионов в Беларуси планируют перевести на военное время. Речь идет о Гомельской области, которая граничит с Киевской областью Украины.

Об этом сообщает государственное белорусское издание Belta. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил журналистам, что в регионе "отработали ряд элементов готовности" к действиям в военное время – не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и всех формирований гражданской обороны.

Чиновник сообщил, что во время тренировок отрабатывали алгоритмы действий со всеми специальными службами обеспечения, в том числе и подразделения МЧС.

Также в регионе проверили взаимодействие всех элементов военной составляющей и определили "перспективное направление" для усовершенствования работы, привлечения технических ресурсов, расширения диапазона специальных формирований.

"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и т.д. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время", – рассказал белорусский чиновник.

В то же время Худолеев отметил, что есть несколько корректив, которые требуют оперативного вмешательства.

"Мы наработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Беларуси проходят совместные со страной-агрессором Россией учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. За происходящим в соседней стране пристально следит украинская разведка. Отмечается, что угрозы со стороны РБ пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая Владимир Путин приехал в Беларусь и встретился с Александром Лукашенко. Глава Кремля рассказал, что, кроме прочего, они обсудили участие ВС РБ в ядерных учениях.

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