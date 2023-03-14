В Белгороде ''хлопок'' в районе аэропорта: власти уже заявили о сбитии ракет. Фото и видео

14 марта вечером в Белгороде, РФ, прозвучала серия взрывов в районе аэропорта. Местные власти сообщили о якобы "сбитии ракет".

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Об этом сообщают российские источники. Оккупанты заявили, что над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 3 ракеты.

Также сообщается, что взрыв прогремел в районе аэропорта.

"После взрывов была видна вспышка в районе аэропорта. Перед этим что-то пикировало", – говорится в росСМИ.

Также в сети распространились фото, на которых видно железные обломки. В местных источниках говорится, что это "осколки чего-то сбитого в небе".

Ситуацию прокомментировал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 3 ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 марта в Белгородской области РФ произошла "бавовна". Оккупанты запустили по Украине три ракеты, однако по меньшей мере две из них "решили" остаться дома и упали, не долетев до границы.

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