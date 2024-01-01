В Белгороде ликвидирован офицер Следкома РФ, воевавший против Украины: в ГУР раскрыли детали 'бавовны'

В российском Белгороде во время атаки украинских БПЛА 30 декабря был ликвидирован офицер Следственного комитета РФ. Речь идет о старшем лейтенанте Михаиле Конопицине, который участвовал в войне против Украины.

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Этот оккупант причастен к наведению противотанковых ракет на ВСУ. Об этом рассказали в Генеральном управлении разведки украинского Минобороны.

Напомним, что в ночь на 30 декабря более 70 украинских дронов атаковали военные объекты в Белгороде и области, откуда войска РФ часто ведут обстрелы Харьковщины ракетами С-300. Атака продолжилась днем в субботу и была ответом агрессору на массированный обстрел Украины 29 декабря. Российские пропагандисты утверждали, что ПВО "сбила все цели", и в тоже время заявляли о разрушениях, жертвах и пострадавших.

По данным ГУР, эта "бавовна" проредила ряды офицеров оккупационных сил РФ. В частности, на тот свет отправился 27-летний старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин. Он еще недавно воевал против Сил обороны Украины на фронте как командир взвода противотанковых ракет захватчиков.

РосСМИ со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ заявили, что Конопицин был следователем военного следственного отдела по Мулинскому гарнизону. 19 ноября его командировали в Белгород "для расследования военных преступлений, которые совершил киевский режим в отношении мирных граждан и российских военных".

"Михаил Юрьевич только в мае этого года пришел в структуру военных следственных органов СКР. 6 января 2024 года ему должно было исполнится 28 лет", – попечалились пропагандисты.

Они заявили, что по факту гибели оккупанта "возбуждено уголовное дело", а глава СК РФ Александр Бастрыкин "выразил соболезнования" родным Конопицина и "поручил оказать всестороннюю поддержку его семье".

"Не дорасследовал", – коротко прокомментировали в ГУР смерть этого военного преступника.

В ведомстве также напомнили, что в рядах армии РФ из-за потерь в войне против Украины констатировали острый дефицит младших офицеров и приказали ускорить обучение лейтенантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, 30 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по многим из запланированных целей в Белгороде и вокруг. Там были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры РФ.

На срочном заседании Совбеза ООН, которое Россия созвала из-за событий в Белгороде, представитель США ответил агрессору, что "эту войну избрал Путин". Он подчеркнул: россияне должны признать, что расплачиваются за развязанную ими войну против Украины.

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