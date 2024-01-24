В Белом доме назвали главную цель атак РФ против мирных украинцев

Российские массированные удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины, как обстрел утром 23 января, являются попыткой страны-агрессора снизить боевой дух украинцев. Оккупанты пытаются "сломать волю украинского населения и его оборону".

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Атаки ВС РФ по Украине прокомментировал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, выступая на брифинге во вторник, 23 января. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале администрации Джо Байдена.

Представитель Вашингтона не исключил, что российский диктатор Владимир Путин может идти на подобную тактику сознательно.

"Атаки на объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и районы – это опять же не то, чего Путин не сторонился в прошлом, чтобы сломать волю украинского населения и его оборону", – сказал Кирби.

Комментируя ситуацию в целом, чиновник заявил, что не видит "особого движения на фронте" в Украине и "ни одна из сторон не достигает значительного прогресса".

Как писал OBOZ.UA:

– На брифинге 23 января Джон Кирби также заявил, что углубление отношений между Российской Федерацией и КНДР вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Это может повлиять на безопасность в регионе Корейского полуострова, а также в Европе.

– Также он предположил, что "следующие несколько месяцев будут критическими для Украины". И именно поэтому предоставление помощи Киеву будет иметь критическое значение.

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