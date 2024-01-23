'Поставки помощи являются критическими': в Белом доме заявили, что РФ пытается перегрузить украинскую ПВО

Глава Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что "следующие несколько месяцев будут критическими для Украины". И именно поэтому "снабжение помощи Украине также является критическим", сказал он.

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Заявление прозвучало в ходе последнего брифинга Кирби. Координатор Совета нацбезопасности отметил, что российские военные намеренно сосредотачиваются на ударах по гражданским объектам, действуя на истощение украинского ПВО.

"Такая тактика является частью того, что РФ пыталась сделать с начала зимы. А именно: увеличить количество жертв среди украинского населения, чтобы сломить его свободу", – подчеркнул Кирби.

Намерения РФ истощить украинские системы ПВО уже дают свои результаты, считает глава Совета нацбезопасности. По его словам, командирам в ВСУ уже сейчас приходится решать, какое именно оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются из-за постоянных ракетных и дронных атак России.

Кирби подчеркнул, что Украине нужна помощь "так же, как ее получает РФ". В частности он напомнил, что России передали оружие Иран и Северная Корея. Поэтому если США не примут решение о выделении новой военной помощи Украине, то "это будет иметь катастрофические последствия", заявил он.

Напомним, утром 23 января российская террористическая армия устроила очередную ракетную атаку по Украине. Взрывы раздались, в частности, в Харькове. В результате теракта в областном центре погибли 5 человек, еще более полусотни получили ранения. По предварительным данным, путинские террористы нанесли удары ракетами Х-22.

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