'В ближайшее время у некоторых будет пылать': Данилов сделал намек оккупантам заявлением о дальнобойном оружии Украины

Россия, начавшая полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, уже периодически испытывает на себе работу украинского дальнобойного оружия. При этом, в отличие от оккупантов, украинские воины не воюют с гражданским населением и точно поражают военные цели на территории РФ.

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И "бавовны", от которой у россиян "будет пылать в прямом смысле этого слова", в ближайшее время станет гораздо больше. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина уже успешно применяет дальнобойное оружие собственного производства для ударов по военным целям на территории России и пообещал захватчикам "сюрпризы" в ближайшее время.

"Оккупанты периодически ощущают (эффективность украинского дальнобойного оружия. – Ред.). Украина не воюет с рядовыми гражданами России. На сегодняшний день можно сказать, что мы имеем результат... Поверьте, что в ближайшее время у некоторых будут пылать, и пылать будет в прямом смысле этого слова", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что в отличие от РФ Украина поражает на российской территории исключительно военные объекты, как это предусмотрено международными конвенциями и правилами. В частности, Украина никогда не атакует детсады, больницы или другие гражданские объекты.

Совершаются эти атаки исключительно оружием украинского производства. Оно разрабатывалась с 2020 года, после первого указа президента Украины Владимира Зеленского по ракетной программе от 1 марта 2020-го. Этим указом глава государства утвердил решение, готовившееся СНБО в январе-феврале 2020 года.

Поскольку разработка дальнобойного оружия очень сложный процесс, а само это оружие представляет собой сложную технику, на появление собственных ракет Украине понадобилось время, объяснил Данилов. Тем более что после начала полномасштабного вторжения РФ возникла необходимость, чтобы украинские ракеты могли преодолевать очень значительные расстояния.

"Для того, чтобы она была современной и давала расстояние в тысячи километров, – это мощная работа больших коллективов", – подчеркнул Данилов.

В настоящее время производство дальнобойного оружия продолжается. Дальность в 700 км, которые уже могут преодолевать украинские ракеты – далеко не окончательная.

Напомним, накануне, 31 августа Зеленский провел совещание с военным руководством страны, по итогам которого глава государства рассказал об успешном применении украинского дальнобойного оружия.

Президент подчеркнул, что украинская ракета, разработанная отечественными специалистами, поразила цель в 700 км.

Других подробностей по применению украинской ракеты Зеленский не привел.